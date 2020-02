Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere für erste Regiearbeit von Alexander Beisel

Das vor fast 120 Jahren am Moskauer Künstlertheater uraufgeführte Drama „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow, Publizist von mehr als 600 literarischen Werken, feiert am späten Abend des Valentinstages eine ganz besondere, die Zuschauer verblüffende Premiere am Eisenacher Landestheater. Das dramatische Werk des russischen Schriftstellers inszeniert Alexander Beisel in seiner allerersten Regiearbeit auf wunderbar köstliche Art, schiebt es dank kräftig komödiantischer Züge mit Witz und Esprit an den Rand eines Lustspiels.

Die "Drei Schwestern" (Alessa Bollack, Tabea A. Weber und Andrea Volkenand) geben in dieser schwungvollen Inszenierung richtig Gas. Foto: Norman Meißner Die Zuschauer der ausverkauften Premiere erleben im Foyer des zweiten Rangs einen außergewöhnlichen Theaterabend mit FSJ-Mädels und Vertretern der Bürgerbühne. Einige Dialog-Passagen erinnern stark an Improvisationstheater. Darüber hinaus baut Alexander Beisel mehrfach witzgeschwängerte Abschnitte ein, die die Zuschauer immer wieder in schallendes Gelächter fallen lässt. Einige Gäste genießen urplötzlich das Erlebnis Theater tanzend als Akteure und alle Zuschauer die gereichten Häppchen und Schlucke wohlschmeckend als Genießer. Je weiter der russische Theaterabend voranschreitet, umso größer wird das Tohuwabohu im Bühnenbereich, bei dem das Publikum nicht ganz unschuldig ist. Mit Luftschlangen, Ballons und Konfetti gestalten die Zuschauer im Verlauf des Stücks die Kulisse für die irre abgefahrene Faschingssause Stück für Stück mit. Der Zuschauer erlebt einen äußerst turbulenten, russischen Abend. Foto: Norman Meißner Alexander Beisel untermalt seine Inszenierung mit typisch russischen Melodien, aber auch irrwitzigen Titeln neueren Datums aus diesem Land. Wie bei Tschechow verzichtet er auf einen zentralen Hauptakteur und einen Handlungsschwerpunkt, lässt Nebenhandlungen sich immer wieder kreuzen. Konsequent hält der Regisseur an dem von Tschechow gewünschten Eindruck des Aneinander-vorbei-Redens fest. Die für Tschechows Werk typische Dialogsituation mit Überschneidung mehrerer Monologe bleibt trotz der äußerst freien Inszenierung erhalten. Mit Applausstürmen klatschen die Zuschauer die sechs Darsteller immer und immer wieder zum Dank herbei. Weitere Vorstellungen an den Freitagen, 21. und 22. Februar, jeweils 22 Uhr.