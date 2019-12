Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer bei Kollision in Behringen verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Behringen leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer sei am Dienstagnachmittag von einem Firmenparkplatz auf die Industriestraße aufgefahren. Dabei habe er einen auf der Industriestraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Radfahrer übersehen, hieß es weiter. Der Audi-Fahrer habe sofort stark gebremst. Dem Radfahrer sei dabei ein Ausweichen nicht mehr möglich gewesen, weshalb es gegen den Audi prallte. An Auto und Fahrrad entstanden Unfallschäden.