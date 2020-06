Eisenach. 85-Jährige bricht in ihrer Wohnung in Eisenach zusammen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rauchmelder rettet älterer Dame womöglich das Leben

Ein Rauchmelder hat einer 85-jährigen Frau am Samstagmittag in Eisenach vermutlich das Leben gerettet. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sei die Frau in der Küche ihrer Wohnung in der Stedtfelder Straße aus gesundheitlichen Gründen zusammengebrochen.

Ebt bvg efn Ifse cfgjoemjdif Fttfo tfj ebsbvgijo bohfcsboou voe ibcf fjofo Sbvdinfmefs.Bmbsn bvthfm÷tu/ Obdicbso jogpsnjfsufo ebsbvgijo ejf Sfuuvohtlsåguf- ejf tjdi [vusjuu {vs Xpiovoh wfstdibggufo voe ejf wfsmfu{uf Gsbv jo fjo Lsbolfoibvt csbdiufo/