Reichlich Schaden nach Unfall an Ampelkreuzung in Eisenach

Ein Unfall an der Kreuzung B 84/K2 in Eisenach Ost sorgte am Montagmorgen im Berufsverkehr für Verkehrsbehinderungen und reichlich Blechschaden. Ein 57-jähriger Toyota-Fahrer nutzte die Abfahrt Eisenach-Ost der B 84, um an der anschließenden Kreuzung geradeaus in Richtung Dürrerhofer Allee zu fahren. Als er die Kreuzung passierte, fuhr aus Richtung Stockhausen kommend ein 35-jähriger VW-Fahrer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ebenfalls in die Kreuzung ein – laut Polizei vermutlich bei roter Ampel. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro.