Rettungsdienstchef in Eisenach: Krankentransport ist derzeit die Hölle

Eisenach. „Es ist eine große physische Belastung, unter Vollschutz zu arbeiten“, sagt René Vockenberg von der Eisenacher Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Bestehe leisester Verdacht auf Covid bei einer Person, die mit Rettungswagen in die Klinik oder mit Krankentransportwagen zur Behandlung begleitet werden muss, rücken Notärzte und Rettungssanitäter in Vollschutz an. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Die Schutzmontur, so Matthias Stützer, Leiter des Rettungsdienstes beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), „besteht bei aus Overall mit Kapuze, FFP-Maske, Schutzbrille und Handschuhen“. Von Tragekomfort lasse sich bei den flüssigkeitsdichten, atmungsinaktiven Overalls schwerlich sprechen. „Im Sommer bei 30 Grad ist das wie in einer Heimsauna“, verdeutlicht DRK-Rettungsdienstleiter André Storch die Belastung. „Krankentransport ist derzeit die Hölle“, so der ASB-Rettungsdienstchef. „Jeden Tag kommen die Mitarbeiter erst mit Überstunden in den Feierabend.“

Nach jeder Fahrt mit Corona-Positiven oder Verdachtsfällen hängen viele Zusatzaufgaben an den Rettungs- und Notfallsanitätern. „Nach jedem Patienten mit dem leisesten Verdacht muss das komplette Fahrzeug gründlich desinfiziert werden – vor Corona wurden nur die Kontaktflächen desinfiziert“, erzählt Matthias Stützer über die Arbeiten, die beim Rettungswagen bis zu eine Stunde verschlingen. Frühestens nach einer Einwirkzeit der Desinfektion von 30 Minuten dürfen Einsatzwagen wieder ausrücken.

Damit sich die erforderliche Spanne aufgrund niedriger Temperaturen nicht weiter ausdehnt, rollen beispielsweise die Einsatzfahrzeuge auf der DRK-Wache separat von der Waschgarage in eine Desinfektionsgarage. Von dort gelangen die Retter, die für die Fahrzeugsterilisierung Einmalkittel tragen, über eine Desinfektionsschleuse mit Dusche zur Umkleide. Nach jeder Fahrt mit Corona-Verdacht oder anderen ansteckenden Leiden wechseln Ärzte und Sanitäter die Einsatzkleidung. Das DRK betreibt eine eigene Wäscherei in Eisenach, die die Kleidung in wenigen Stunden im Desinfektionswaschgang reinigt. „Auch an Wochenenden und Feiertagen im Express“, sagt der DRK-Rettungsdienstleiter. Dies sei bei Mietservice nicht möglich.

„Wir haben auch eine Vernebelungsanlage für Wasserstoffperoxid, damit können nicht nur das Fahrzeug, sondern bei Bedarf auch Räume vernebelt werden“, erzählt DRK-Notfallsanitäter Sebastian Wegner. Die Gefahr sei groß, so Matthias Stützer, dass Aerosole sich an Oberflächen halten.

Der ASB unterhält auf der Wache in Falken im nördlichen Wartburgkreis einen Rettungswagen und in Eisenach zwei Krankentransportwagen. Die DRK-Wache Eisenach, die auch eine Außenstelle in Behringen unterhält, schickt zwei Rettungswagen in die Spur, wobei einer 24 Stunden und der andere von 7 bis 19 Uhr in Bereitschaft ist. Ferner brausen regulär auch zwei Notarzt- und zwei Krankentransport-Fahrzeuge zu den Einsatzorten. Aufgrund des enormen Anstiegs an Krankentransporten, entschieden sich beide Wohlfahrtsverbände, jeweils ein weiteres Fahrzeug im Bedarfsfall einzusetzen.

Zum Lockdown im Frühjahr 2020 verzeichneten ASB und DRK kaum noch Krankentransportfahrten, weil viele Ängste hegten, sich in Kliniken anzustecken. Derzeit explodiere förmlich die Zahl der Krankentransporte. „Taxis dürfen aktuell niemanden mehr befördern mit Covid, Quarantäne oder Verdachtsfall“, erklärt Matthias Stüzer.