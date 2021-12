Ruhlaer Christen sammeln für Ruanda

In dem Welt-Reise-Abenteuer-Buch mit dem Titel „Die Welt erfahren, Zwei im Lkw mit Hund“ berichten Marion Wehner und Jürgen Lauer von ihren Reisen.

Ruhla. Die evangelische Kirchengemeinde Ruhla sammelt Geld für ihr Ruanda-Projekt. Sie liefert dafür eine Geschenke-Idee.

Christen aus Thüringen werben für Geschenk-Ideen, mit deren Erlösen internationale Spendenprojekte unterstützt werden. So verkauft der Ökumenische 1Welt-Kreis der evangelischen Kirchengemeinde Ruhla für sein Ruanda-Hilfsprojekt ein Welt-Reise-Abenteuer-Buch von Marion Wehner und Jürgen Lauer sowie eine Gospel-CD eines aufstrebenden Pop-Sängers aus Ruanda.

Marion Wehner und Jürgen Lauer sind Paten von zwei Kindern aus Ruanda. Sie waren im Lkw unter anderem am Nordkap, in der Westsahara und der Mongolei, in Kirgistan und Mauretanien unterwegs. „Es ist ein Erlebens-Buch mit Hunderten von Bildern“, macht Pfarrer Gerhard Reuther aus Ruhla aufmerksam. Es sei ein Geschenk für Welt- wie Reise-Interessierte. Rückfragen sind möglich unter Telefon 036929/62137 oder 0151-4633387.