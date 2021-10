Sammelobjekt Zollstock

Eine Zollstock-Tauschbörse gibt es am 17. Oktober in Berka/Werra.

Sie erfreut sich fortwährender Beliebtheit, die jährliche Zollstock-Tauschbörse in Berka/Werra (Wartburgkreis). Hier treffen sich Zollstock-Liebhaber und Interessenten bis weit über die Grenzen des Freistaats Thüringen hinaus, aus dem gesamten Bundesgebiet. Die nächste Zollstock-Tauschbörse findet am Sonntag, 17. Oktober, in Berka/Werra, Gaststätte „Zur Post“ (Lutherstraße) statt. Die Pforten sind dafür an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr geöffnet