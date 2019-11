Schau in Stedtfeld präsentiert die Kunst der kleinen Teile

„Das ist eine ganz tolle Ergänzung für unser Hotel, das passt richtig gut zu unserem Ambiente“, blickt sich Christian Keßler, Direktor des Pentahotels Eisenach, in der weitläufigen Hotel-Lobby um. Die Wände auf mehreren Etagen der Herberge im Stadtteil Stedtfeld schmücken nun großformatige, farbenfrohe Kunstwerke der Eisenacher Pop-Art-Künstlerin Konstanze Viez. „45 Werke sind es insgesamt, sie sind sogar für ein ganzes Jahr hier zu sehen“, freut sie sich während ihrer Vernissage zur Dauerausstellung unter dem Titel „New Vision ‘97 - Repuestos Art“, die etwa 60 Gäste zur feierlichen Eröffnung anlockt. Die Schau ist bereits ihre dritte in diesem Jahr. Das Schwärmen der Pentahotel-Betriebsleiterin Anne Kummer, die eine vorangegangene Ausstellung der Künstlerin im „Feng Shui-Tagungszentrum“ in Stedtfeld besuchte, weckte das Interesse von Christian Keßler. „Wir planen jetzt schon die nächste Ausstellung in einem anderen unserer Pentahotel“, freut er sich auf die weitere Zusammenarbeit. Konstanze Viez schafft mit unterschiedlichsten Materialien und Gegenständen sowie mit schrillen Farben plakativ ansprechende Collagen zu breitgefächerten Themenfeldern wie Musik, Liebe, Städte, Amerika, Fast Food, Jagd, Auto, Tankstelle oder Mode.

Künstlerin Konstanze Viez vor einem ihrer Bilder. Foto: Norman Meißner