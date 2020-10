Scherbda. In Scherbda können Projekte der Dorferneuerung auf eine 65-Prozentige Förderung hoffen.

Scherbda schafft Sprung in die Dorferneuerung

Das Dorf Scherbda der Stadt Amt Creuzburg ist vor drei Wochen in die Dorferneuerung aufgenommen worden, teilt Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) jetzt in der Mihlaer Ortsteilratssitzung mit. „Die Förderquote ist sehr hoch“, frohlockt der Rathauschef. Für ihn ist die Anerkennung schon etwas Besonderes, da zur Festveranstaltung insgesamt nur vier Ortschaften in das neue Dorferneuerungsprogramm aufgenommen wurden.