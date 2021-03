Wolfsbehringen. Ein Scheunenbrand beschäftigt die Feuerwehr aktuell in Wolfsbehringen im Wartburgkreis.

Scheune brennt in Wolfsbehringen

Am Dienstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über einen Scheunenbrand in Wolfsbehringen informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass neben der brennenden Scheune noch Wohnhaus angrenzt. Die Einsatzleute mehrerer Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften begannen sofort mit dem Löschen der vollständig in Flammen stehenden Scheune.

Derzeit wird alles dafür getan, dass die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergreifen können. Das Ausmaß des Brandes kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden. Verletzte gab es demnach nicht. Weitere Informationen folgen am Abend.