Schlager und Volksmusik treffen Nerv des Publikums

Wutha-Farnroda. Schlager und Volksmusik treffen bei der „Schäferweihnacht“ den Nerv des zahlreichen Publikums in der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda.

Wenn sich bekannte Künstler der volkstümlichen Musik wie Marianne & Michael, Angela Wiedl oder Die Schäfer ansagen, dann strömt vor allem das reifere Publikum in Scharen, so auch in die Hörselberghalle nach Wutha-Farnroda. Dort wurde am Freitagabend musikalisch die „Schäferweihnacht“ ausgerufen. Etwa 400 Menschen in der Halle wurden bei dieser Show drei Stunden lang gut unterhalten, mit einem weihnachtlichen Potpourri samt heimeligem Bühnenbild, mit Liedern, die zu Herzen gehen und die Unbeschwertheit erzeugen.

Künstler wie diese treten nicht an, um das Festival des politischen Liedes zu gewinnen, sondern um ihren Fans das zu bieten, was sie erhoffen: entspannte Kurzweil mit schönen Melodien ohne Ballast.

Die Schäfer, das volkstümliche Barfuß-Team mit Uwe Erhardt als einzigem Verbliebenem aus der Gründungsformation, kann den Nachweis seiner musikalischen Klasse tatsächlich auch live erbringen. In der Pause gab es hautnahen Kontakt am Künstlerstand, viele private Handyfotos, viele verkaufte CDs und ganz am Ende dann auch die von vielen ersehnten Autogrammkarten. Mit von der Partie bei der Schäferweihnacht war auch Richard Wiedl als Moderator und Sänger.