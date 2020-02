Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlammmassen werden zur Schlammschlacht

Es geht um Schlamm, um viel Schlamm, um täglich rund 20 Tonnen, die in den Kläranlagen des Trink-und Abwasserverbands Eisenach-Erbstromtal (TAV) anfallen. Aufgrund seiner europaweiten Ausschreibung für die Klärschlammentsorgung der nächsten sechs Jahre wurde der Verband in eine Schlammschlacht gezogen. „Wir haben verloren – wir müssen neu ausschreiben“, informierte TAV-Geschäftsleiter Peter Kahlenberg die Verbandsmitglieder in der Sitzung am Montagabend.

Bevor in diesem Saal des Gasthauses „Hohe Sonne“ wieder Gäste speisen, bedarf es nicht nur ein wenig Farbe. Der Investor muss auf eigene Kosten eine Kläranlage errichten. Foto: Norman Meißner Während bei allen anderen Mitgliedern des „Thüringer Dachzweckverbandes Klärschlammentsorgung“ ihre nahezu identisch formulierten Ausschreibungen durchgingen, hat die Vergabekammer des Thüringer Landesverwaltungsamtes beim TAV-Bieterverfahren etwas zu monieren, da der unterlegene Bieter aus der Wartburgregion Beschwerde einlegte, weil die Vergabe nach dessen Ansicht fehlerhaft sei. „Kritisiert wurde, dass der günstigste Preis als Vergabekriterium allein nicht ausreicht“, sagt Peter Kahlenberg kopfschüttelnd. Der unterlegene Bieter gab ein Gebot ab, dass etwa 100 Euro je entsorgter Tonne über dem Angebot des günstigsten Bieters liegt. „Wir sind ein öffentlicher Verband – wir sind dem Gebührenzahler gegenüber verpflichtet, den günstigsten Anbieter zu nehmen“, fährt der Geschäftsleiter fort. Am liebsten würde man den ganzen Klärschlamm dem Landesverwaltungsamt vor die Tür kippen. „Kommunale Unternehmen hacken sich jetzt gegenseitig die Augen aus – wieso dürfen wir nicht den günstigsten Anbieter nehmen? fragt sich Peter Kahlenberg. Nach dem Verbandsvorsitzenden Bernhard Bischof seien alle Regeln der Vergabe eingehalten worden. „Wir haben uns an den wirtschaftlichsten Bieter gehalten – der zweite Bieter verlangt insgesamt über zwei Millionen Euro mehr“, zeigt Bernhard Bischof Unverständnis für die akribische Suche nach einem Formfehler. In den Kläranlagen des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal (hier im Eisenacher Ortsteil Stedtfeld) fallen täglich bis zu 20 Tonnen Klärschlamm an. Die Entsorgung macht ernsthaft Sorgen. Foto: Norman Meißner Der in der Dezembersitzung beschlossene Haushalt für 2020 und der Wirtschaftsplan sind Makulatur. „Es sind zwei redaktionelle Schreibfehler – am Zahlenwerk und den Investitionen ändert sich nichts“, warb Peter Kahlenberg um Rücknahme der fehlerhaften Beschlüsse und Zustimmung für die geänderten Vorlagen. Noch steckt der TAV in vorläufiger Haushaltsführung; der Geschäftsleiter hofft, ab März Investitionen tätigen zu können. Der Verschuldungsstand des Verbandes beträgt derzeit rund 67,469 Millionen Euro, wobei seit Jahresbeginn insgesamt 269.000 Euro an Tilgung flossen. Thüringens neues Wassergesetz, das erst im Mai vergangenen Jahres in Kraft trat, treibt den TAV dazu, neue Wege einzuschlagen. Ein Investor beabsichtigt, das unter Denkmalschutz stehende Ensemble „Hohe Sonne“ zu sanieren, um dort ein Hotel und eine Wandergastwirtschaft mit ganzjähriger Gastronomie einzurichten. Die Hohe Sonne erhält ihr Trinkwasser über die Wartburg-Wasserleitung, Abwässer versickern. Vor der Neufassung dieses Gesetzes hätte der Investor eine entsprechende Kläranlage bauen und betreiben können; nun muss der Verband Träger der Anlage sein. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit und des Solidarprinzips könne der TAV keine fünf Kilometer lange Abwasserleitung von der Hohen Sonne bis ins Mariental bauen. Peter Kahlenberg schlägt den Verbandsräten einen Erschließungsvertrag vor. „Der Investor wird auf eigenem Grundstück eine Kläranlage bauen – ähnlich wie sie in Neukirchen entsteht – und an uns kostenneutral übergeben“, sagt der Geschäftsleiter. Der TAV werde die Kläranlage betreiben und der Investor damit Gebührenzahler. Ein Novum im Verband. Der Werkleiter des Trink- und Abwasserverbands Peter Kahlenberg ärgert sich, dass die Stadt Eisenach bislang keinen Kandidaten für den Verbandsvorsitz benannte. Foto: Norman Meißner Bei der Sanierung der Hohen Sonne spricht Treffurts Bürgermeister Michael Reinz von „einem sinnvollen Projekt“. Er schlägt einen entsprechenden Beschluss für die nächste Sitzung vor, denn dies solle kein Freibrief für jeden sein, der Ähnliches vorhabe. Neben dem Schlamassel mit den Schlammmassen ärgert sich der TAV-Werkleiter noch über einen anderen Punkt. „Meine Bemühungen mit der Stadt Eisenach schlugen bislang fehl, um jemanden aus Eisenach zu benennen, der Verantwortung übernimmt“, ärgert sich Peter Kahlenberg in der Frage der Nachfolge von Bernhard Bischof als Verbandsvorsitzenden. Bereits zur Sitzung am 10. Dezember nahm er diesen Punkt wieder von der Tagungsordnung und diesmal gar nicht erst drauf. „An Eisenach appelliere ich, endlich Verantwortung zu übernehmen und jemanden zu bestimmen – das kann doch nicht so schwer sein“, ist dem TAV-Geschäftsführer die Ungeduld inzwischen deutlich anzumerken. Nie habe es im TAV Kampfabstimmungen gegeben. Die Vorsitzende des TAV-Verbraucherbeirates, Wiltraut Cott, hat den passenden Kandidaten für ihr Empfinden längst gefunden. „Dr. Uwe Möller ist der richtige Mann dafür“, sagt sie am Rande der Verbandsversammlung. Seit Januar 2016 ist Uwe Möller Bürgermeister und Dezernent für Bauwesen, Umwelt und Verkehr der Stadt Eisenach. Mit seiner Pensionierung steht der ehemalige Bürgermeister Bernhard Bischof nicht mehr in den Reihen der Verbandsräte von Hörselberg-Hainich. Als noch amtierender Vorsitzender hat er nach der Verbandssatzung damit jetzt eine eigene Stimme.