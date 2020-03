Schutzkleidung bis Ende der Woche

Auch der Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Eisenach hat Bedarf an Schutzkleidung, um Mitarbeiter entsprechend zu schützen, wenn sie ihren Dienst verrichten. Wie der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Matthias Ecke auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, reicht die Schutzkleidung für den Rettungsdienst noch bis Ende dieser Woche. Das DRK hatte am Wochenende bundesweit auf die hohen Belastungen für gemeinnützige Wohlfahrtseinrichtungen im Zuge der Corona-Krise hingewiesen und an die Politik appelliert, unterstützend einzugreifen. Nachbestellungen seien bereits getätigt, informierte der DRK-Geschäftsführer am Montag. Neben landesweiten Abfragen werde laut Ecke auch im Freistaat geschaut, ob man aus anderen Beständen Schutzkleidung beziehen könne. smb