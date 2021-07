Schwerer Unfall auf Kreuzung in Bad Salzungen: Acht Verletzte

Bad Salzungen. Ein Rentner hat einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Acht Menschen wurden verletzt, zwei so schwer, dass sie mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden mussten.

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall am Sonntag in Bad Salzungen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr ein 83-jähriger Kia-Fahrer auf der Friedrich-Engels-Straße und wollte an der Rhönblick-Kreuzung geradeaus in die Wildprechtrodaer Straße fahren. Er missachtete jedoch das Vorfahrtszeichen, fuhr in die Kreuzung und stieß dort mit dem Hyundai einer 32-Jährigen zusammen.

Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass sowohl die vier Insassen im Kia, als auch die vier im Hyundai verletzt wurden. Die Fahrein des Hyundai und zwei Mitfahrer im Kia verletzten sich schwer.

Zwei von ihnen kamen mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die völlig zerstörten Fahrzeuge.