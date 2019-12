Eisenach. Am Dienstagmorgen brach in der Eisenacher Kfz-Zulassungsstelle ein Brand aus. Sechs Personen kamen ins Krankenhaus.

Sechs Verletzte bei Brand in Eisenacher Kfz-Zulassungsstelle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Verletzte bei Brand in Eisenacher Kfz-Zulassungsstelle

Wegen eines Küchenbrandes in der Kfz-Zulassungsstelle in der Eisenacher Ernst-Thälmann-Straße wurden am Dienstagmorgen die Eisenacher Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Eisenach-Mitte und der Sanitäts- und Betreuungszug des DRK Eisenach alarmiert.

Wie die Eisenacher Stadtverwaltung informierte, mussten sechs Personen wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und evakuierten das gesamte Gebäude. Die nicht Verletzten wurden zunächst in der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft untergebracht.

Der Einsatz ist noch nicht beendet.Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Stockhausen-Hötzelsroda und Stregda sichern derzeit in der Feuerwache die Stadtbereitschaft.

Wegen des Brandes bleiben die Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle und die Straßenverkehrsbehörde mindestens am Dienstag und am Mittwoch geschlossen, hieß es von der Stadt Wenn die Einsatzarbeiten beendet seien, müsse eine Grundreinigung des Gebäudes erfolgen. Voraussichtlich werde am Donnerstag wieder zu den gewohnten Sprechzeiten geöffnet.