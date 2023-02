Sedan versorgt seine Bürger mit selbst produzierter Energie

Eisenach/Sedan. Vertreter der Stadtverwaltung Eisenach informierten sich in der Partnerstadt über kommunale Themen.

Als Oberbürgermeisterin Katja Wolf im Mai 2022 zuletzt in die französische Partnerstadt reiste, entstand mit Bürgermeister Didier Herbillon die Idee, ein Treffen beider Stadtverwaltungen zu organisieren. Dieser Besuch in Sedan erfolgte Ende Januar. Neben der OB reisten sechs Vertreter der Stadtverwaltung und die Dolmetscher Benno Kretzschmar und Katrin Huillet mit. Von Sedaner Seite bereicherten neben Bürgermeister Didier Herbillon acht Vertreter verschiedener Bereichen das Treffen.

Austausch über Themen zur Stadtentwicklung

Schwerpunkte des Austausches mit der Partnerstadt bildeten die Themen Stadtentwicklung und Soziale Stadt. „Die Stadt Sedan macht bemerkenswerte Fortschritte bei der Altstadtsanierung; dahinter steht ein spannendes Konzept, das wir uns gerne vor Ort erklären lassen wollten“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Sedan ist als eine von 13 französischen Städten, die vom nationalen Innenstadtsanierungsprogramm mit einer Förderquote von 80 Prozent durch den französischen Staat profitiert. Sedan besitzt die Chance, aus alter Bausubstanz städtebaulich Neues zu schaffen und die Attraktivität der Wohnviertel zu erhöhen. Auch der Umwelt- und Klimaschutz, die Energiekrise und ihre Folgen interessierten. Beide Seiten tauschten sich zum sparsamen Umgang mit Energie aus. Sedan löscht als eine der ersten Städte Frankreichs von 0 Uhr bis 5 Uhr die Straßenbeleuchtung.

Sozialarbeit und Eingliederungsprojekte vorgestellt

Auf dem Friedhof St. Charles und im Sozialzentrum Torcy-Cités sammelten die Eisenacher Eindrücke der Eingliederungsprojekte. Auf dem Friedhof werden beispielsweise Maßnahmen gefördert, Menschen wieder ins Berufsleben zu integrieren. Das Sozialzentrum ist eine zentrale Einrichtung für Gemeinschafts- und Nachbarschaftsentwicklung. „Es war spannend zu sehen, wie das französische Sozialsystem funktioniert“, so Wolf. Teilweise ähnelt das französische Sozialsystem dem Deutschen. Es bestehen auch Unterschiede insbesondere bei den Zuständigkeiten. Während in Frankreich die Kommune für die sozialen Angelegenheiten der Bürger zuständig ist, fallen in Deutschland diese Kompetenzen auf verschiedene Träger zurück. „Das macht Soziale Arbeit in französischen Kommunen einfacher und effizienter“, fuhr Wolf fort. Allerdings kämpft Sedan mit hoher Arbeitslosenquote (11 Prozent). Eisenach liegt vier Prozent darunter.

Auch zu Umweltschutzmaßnahmen informierten die Gäste wie insektenfreundliche Maßnahmen der städtischen Grünpflege oder der Umgang mit Abfall in der Stadt. Die Eindämmung der Energiekosten erklärten die Gäste anhand der städtischen Fernwärme. Sedan betreibt ein eigenes Heizkraftwerk und versorgt so die Bürger über 17 Kilometer mit Energie. Das Kraftwerk verbrennt vorrangig Abfall von Grünschnitt (Hackschnitzel) zur Energieerzeugung. „Das ist beeindruckend, wie Sedan seit über 20 Jahren dieses Heizkraftwerk nachhaltig betreibt“, schwärmte Wolf.

Beide Bürgermeister vereinbarten einen Rückbesuch in Eisenach, der die Impulse weiter vertieft. Dann gehen beide Seiten der Frage nach, wie in einer Stadt mit geringer Einwohnerzahl dennoch eine hohe kulturelle Dichte geschaffen werden kann.