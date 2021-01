Seebacher Carneval Club sagt Veranstaltungen im Februar ab

Im Februar 2020 tanzten noch die Garde und Tanzmariechen Natalie Etienne zur Prinzenkürung des SCC. In diesem Jahr blies der SCC die närrische Hochzeit ab.

Seebach. Lange hatten die Verantwortlichen des Seebacher Carneval Clubs (SCC) gehofft, doch noch im Seebacher Klubhaus Veranstaltungen zur Faschingssaison machen zu können.

Aber daraus wird nichts. „Der verlängerte Lockdown und die anhaltenden Probenpausen zwingen uns schweren Herzens dazu, alle Veranstaltungen für Februar abzusagen“, so SCC-Präsidentin Jenny Friedrichs.

Aber der Blick geht auch beim SCC nach vorn. Der Wandertag im Sommer, das Trainingslager in Finsterbergen, das Lichterfest am 28. August und natürlich 11.11 als Start in die Jubiläumssaison (50 Jahre SCC) bleiben als Fixpunkte im Terminplan. rsb