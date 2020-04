Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sehnsucht nach Leben

In diesem Frühjahr sehnen wir uns alle ganz besonders nach Sonne, Licht und Wärme. Wir hoffen auf einen schönen Frühling mit der bunten Blütenpracht der Blumen, mit dem Plätschern unserer Bäche, dem lebendigen Zwitschern der Vögel. Wir sehnen uns nach dem hoffnungsverheißenden Grün der Bäume und Wälder.

Ja, unsere Sehnsucht ist diesen Tagen der Unsicherheit und der gesundheitlichen Gefährdung groß nach einem guten Leben – nach Ostern? – nach Auferstehung?

Die Theologin Christiane Borchers sagt: „Ostern ist nicht nur ein Fest, das der Vergangenheit angehört. Auferstehung geschieht auch heute. Ostern ist mitten unter uns. Ostern hat mit unserem Leben zu tun. Überall dort, wo sich etwas zum Guten wendet, geschieht Auferstehung. Wo Hoffnungslosigkeit sich wandelt in Zuversicht, wo jemand Mut bekommt, wo jemand an sich selbst glaubt, wo das Leben neu beginnt, da ist Auferstehung. Einer fällt hin und ein anderer hilft ihm wieder auf. Einer ist verletzt, jemand kommt und verbindet die Wunde. Einer ist allein, andere kommen und nehmen ihn in die Mitte. Wo jemand Hilfe erfährt, wo ein Lichtblick ist, dass das Leben weitergeht, da ist Auferstehung mitten in unserer Welt.“

Christi Botschaft lautet: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ In der Auferstehung Jesu Christi hat uns Gott vor Augen geführt, dass er das Leben will und nicht den Tod. Die Osterbotschaft lautet Licht und nicht Finsternis, Hoffnung und nicht Resignation, Liebe und nicht Eigensucht.

Das dürfen wir Gott glauben und uns freuen über so viel Zuwendung, Treue und Güte. Sie gilt vor allem auch denen unter uns, die ein trauriges, einsames und verzweifeltes Herz haben, gerade in dieser Ausnahmezeit.

Osterzeit – Lebenszeit, 40 Tage bis Himmelfahrt Christi haben wir alle nun Zeit, Hoffnung zu schöpfen, das Gute in uns aufzunehmen, trotz allem Freude am Frühling unserer Herzen zu haben. Und so erinnert uns auch unser Osterschmuck daran, dass die Auferstehung Christi das herausragendste Ereignis in der Weltgeschichte ist. Vielleicht können wir das in unseren „Osterfenstern“ zum Fest für uns und andere zeigen.

Denn wie heißt es in dem Osterlied aus Afrika: „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott geboten, ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd’ ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!“

Eine besinnliche Karwoche und eine gesegnete gesunde Osterzeiteuch allen, die ihr auf den Auferstandenen hofft.