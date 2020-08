Selbstbewusster Abschied mit neuem Berufswunsch

Eisenach. Julia Pommerening absolvierte in einer besonderen Zeit ihr Freiwilliges Jahr in Eisenach beim Theater am Markt.

Die Stadt Eisenach, Thüringen und das Theater am Markt (TAM) haben Wirkung gezeigt. Julia Pommerening wird alles in ihrem Herzen behalten. Ihr Studienplatz wird nun Erfurt, Eisenach und die freie Bühne in der Goldschmiedenstraße werden weiter eine große Rolle in ihrem Leben spielen. Dabei war ihr, als sie sich nach dem im Harz gebauten Abitur nach Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ Kultur) umsah, Eisenach „eigentlich zu weit weg“, sagt die 19-Jährige.