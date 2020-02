Wutha-Farnroda. Am 6. März feiern Frauen im Erbstromtal den Weltgebetstag in Wutha-Farnroda.

Simbabwe steht im Mittelpunkt

Die Vorbereitungen für den besonderen Gottesdienst zum Weltgebetstag am 6. März laufen auf Hochtouren. Wer kocht welche landestypische Rezepte nach? Welche Frauen erzählen aus dem Alltag der Frauen und Mädchen in Simbabwe? Musikalisches wird geprobt, der Erbstromtal-Chor der evangelischen Kirche übt entsprechende Lieder ein. Unter dem Motto: „Steh auf und geh!“ soll sich am Weltgebetstag für die Ermächtigung von Frauen eingesetzt werden. Beginn ist 19 Uhr in der Hörselberghalle. Parallel wird ein Kindergottesdienst angeboten. Außerdem wird darum gebeten, ein Besteck mitzubringen, um von den gekochten, gebackenen und angerichteten Speisen im Anschluss an den Gottesdienst probieren zu können.