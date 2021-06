Skateranlage in Eisenach soll wieder nutzbar werden

Eisenach. Die Skateranlage an der Katzenaue soll wieder nutzbar gemacht werden. Über die Art und Weise verständigten sich jetzt die Beteiligten.

Zur aktuell von der Stadt aus Sicherheitsgründen gesperrten Skateranlage in der Katzenaue hat sich Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) per Video mit Vertretern der Rollgemeinde verständigt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem habe es Anfang Juni einen Termin vor Ort gegeben. Wie aus der Pressemitteilung weiter hervor geht, zeigten sich erste positive Signale, so dass an eine Öffnung wieder gedacht werden kann.

Die Skater haben das Areal in Eigeninitiative erneut hergerichtet. Die Anlagen müssen allerdings nach Angaben aus dem Rathaus „wieder in einen Zustand gebracht werden, der ein gefahrenloses Fahren für Kinder und Jugendliche sicherstellt“.

Im Jugendhilfeausschuss wurden dafür konkrete Maßnahmen genannt: Die Stadt soll für einen Elektroanschluss sorgen, einen Wasseranschluss ermöglichen sowie bei leichteren Arbeiten vor Ort helfen, zum Beispiel beim Umsetzen von Erdhaufen.

Langfristig möchte die Stadt einen Skaterpark an der Katzenaue neu bauen. Dabei sollen auch BMX-Fahrer und Biker berücksichtigt werden. Ein solches Projekt, so heißt es weiter, könne aber nur mit Fördergeldern umgesetzt werden. Bis es soweit sei, werde das städtische Amt für Infrastruktur die Skater dabei unterstützen, die bisherige Anlage kurzfristig wieder in Schuss zu bringen.