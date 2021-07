Sommeratelier im Park Altenstein

Bad Liebenstein. Das Sommeratelier mit vielfältigen Kursen beginnt im Landschaftspark Altenstein. Für einige Workshops gibt es noch freie Plätze.

Im Schloßpark Altenstein findet am 7. und 8. August der Workshop „Aquarellkunst – Landschaft trifft Architektur“ mit der Künstlerin Elza Artamontzeva statt. Es gibt noch freie Plätze. Das Schloss, die Ritterkapelle oder das chinesische Häuschen sind Motive in diesem Kurs. Die Teilnehmer lernen den lockeren Umgang mit Farbe und erfahren, was ein expressives Aquarell ausmacht. Anhand kleiner Graphitstudien werden Bildabsicht und Kompositionen geklärt und mit Aquarellfarben umgesetzt.

Das historische Parkensemble Altenstein bei Bad Liebenstein verwandelt sich insgesamt vom 31. Juli bis 31. August in ein Freiluftatelier. Die Kunstschule Schweina bietet dort ein vielseitiges Programm in den Genres Malerei, Zeichnung und Druckgrafik.

Weitere Informationen: kunstschule-wak.de oder Telefon: 036961/ 730 508