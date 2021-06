Eisenach. Rund 12.000 Pflanzen wurden in die Erde gebracht.

Rund 12.000 Sommerblumen schmücken in den nächsten Monaten das Stadtbild. Mitarbeiter des Sachgebietes Grünflächen haben bereits Kartausgarten, Theaterplatz sowie Schalen und Kübel im Stadtgebiet neu bepflanzt. Am Lutherplatz und am Rathaus wurden Pflanzpyramiden aufgestellt. Auch die Blumenkästen am Rathaus und am Rautenkranz sind wieder mit Blumen gefüllt. Typische Sommerblumen sind Begonien, Pelargonien, Salvien und Zinnien.