In der Trinitatiskirche in Ruhla findet Sommerkino statt.

Sommerkino in Ruhlas Trinitatiskirche

Zum Sommerkino wird am Freitag, 14. August, um 20 Uhr in die Trinitatiskirche in Ruhla in der Köhlergasse eingeladen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Gezeigt wird ein deutschen Film aus dem Jahr 2019 nach dem gleichnamigen Bestseller von Daniel Glattauer.

Darin lässt ein verdrehter Buchstabe eine E-Mail von Emma Rothner (Nora Tschirner) versehentlich bei Leo Leike (Alexander Fehling) landen. Der Linguist antwortet sofort, die beiden beginnen einen schnellen, lustigen und immer intimer werdenden E-Mail-Dialog. Leo und Emma beschließen zunächst, ihre Verbindung rein digital zu belassen. Beide vertrauen sich ihr Innerstes an und kommen sich auf dem schmalen Grat zwischen totaler Fremdheit und unverbindlicher Intimität immer näher. Irgendwann wächst der Wunsch, sich richtig kennenzulernen. Würden die gesendeten, empfangenen und gespeicherten Liebesgefühle einer Begegnung in der Realität standhalten?

Die beiden Schauspieler agieren mit viel Spielwitz und nehmen die Zuschauer mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es wird um eine Spende in Höhe von fünf Euro zum Erhalt und der weiteren Restaurierung der Trinitatiskirche gebeten. Die Trinitatisbar ist geöffnet. Es gelten Abstand und Maskenfpflicht Ein- und Ausgang.