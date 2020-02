Neuenhof. In Neuenhof beginnen ab 28. Februar die Arbeiten am Neubau des evangelischen Kindergartens.

Spatenstich für Kita-Neubau

Seit Jahren beschäftigte das Gebäude der Grundschule in Neuenhof die politisch Verantwortlichen. Zuerst ging es um den langen Kampf um den Erhalt der Dorfschule, später um die Frage, was nach dem Ende des Schulbetriebs mit dem schön gelegenen Areal passieren soll. Jetzt wird Wirklichkeit, was zuletzt noch in den Schubladen der Eisenacher Stadtverwaltung lag. Hier wird unter Trägerschaft der Diako Thüringen eine evangelische Kindertagesstätte für bis zu 65 Kinder neu gebaut. Bisher befindet sich die Kita „Senfkorn“ auf dem Kasernengelände. Neben der Kita bekommt eine Wohngruppe des Johannes-Falk-Heims mit 12 Plätzen in einem separaten Wohnkomplex Platz. Am 28. Februar wird zum ersten Spatenstich geladen.