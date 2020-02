Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

St.-Elisabeth-Hospiz feiert zehnjähriges Bestehen

Eine Spende von 1400 Euro überbrachten Vertreter der Wartburg-Apotheke Eisenach dem christlichen Hospiz in Eisenach. Die Einrichtung, die Menschen in ihrem letzten Lebensstadium betreut, ist über jede Zuwendung dankbar, muss sie doch fünf Prozent ihres Budgets aus Eigenmitteln aufbringen.

In diesem Jahr blickt das Hospiz St. Elisabeth in Trägerschaft der Caritas auf sein zehnjähriges Bestehen zurück. Aus diesem Grund stehen mehrere Veranstaltungen und Aktionen an. Den Auftakt macht am 2. März um 18 Uhr ein Vortrag des Mediziners Bernd Ismer vom St.-Georg-Klinikum. Er referiert über die Entwicklung des Hospizgedankens: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“ Der Satz stammt von Cicley Saunders (1918-2005), der Begründerin der modernen Hospizbewegung.

Diözesan-Caritasdirektor Wolfgang Langer wird bei diesem Auftakt zum Jubiläumsjahr den Caritasverband des Bistums Erfurt vertreten, Birgit Heichel (Oberellen) für die musikalische Gestaltung sorgen. Das christliche Hospiz Eisenach und sein neuer Leiter Hans Plager wollen zum einen das Jubiläum würdigen und zum anderen die Außendarstellung der Einrichtung an der Schillerstraße fördern. Diese hat in den vergangenen Monaten einen deutlichen Aufschwung erfahren, was sich auch am verstärkten Spendenaufkommen ablesen lässt. Das St.-Elisabeth-Hospiz ist dabei aus dem Schatten des Kinderhospizes Mitteldeutschland getreten. Pflegedienstleiterin Nicole Döhrer und ihr Team freuen sich darüber.