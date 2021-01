Stadt Eisenach bietet Rat und Hilfe

Bei Fragen rund ums Impfen bietet die Stadt Eisenach Beratung und Hilfe an. (Symbolbild)

Die Stadt Eisenach registriere vermehrt Anrufe von Bürgern, die Hilfe bei der Vereinbarung eines Impftermins gegen das Coronavirus benötigen. Heike Apel-Spengler von der Freiwilligenagentur und die Seniorenbeauftragte Erika Herrmanns stünden für Anfragen zur Verfügung und versuchten schnell und unkompliziert bei der Buchung eines Impftermins zu helfen, so eine Mitteilung der Stadt. Telefonisch sind die Freiwilligenagentur sowie die Seniorenbeauftragte dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 15 Uhr erreichbar. Die Rufnummer lautet 03691 670 249.

Das Eisenacher Impfzentrum am St. Georg Klinikum hat seinen Betrieb aufgenommen. Die Organisation liegt in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Mit dem Bus ist das Impfzentrum über die Linien 1, 9, 15, 25, 150, 151, 160, 161, 170, 173 und 174 zu erreichen. Allerdings bedarf es zwingend eines Termins, um gegen das Coronavirus geimpft werden zu können, so der dringende Hinweis der Stadt.

Alle Informationen zur Impfung gegen das Covid-19-Virus seien auf der Webseite des Freistaates Thüringen unter www.impfen-thüringen.de zu finden. Termine können vorzugsweise online direkt über die Webseite vereinbart werden. Alternativ dazu könnten sich Bürger Impftermine auch telefonisch über die Rufnummer 03643 4950 490 zu folgenden Zeiten geben lassen:

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr.