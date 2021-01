Stadt Eisenach dankt allen, die Wünsche erfüllt haben

Eisenach. Mehr als 500 Wunschzettel haben Kinder aus finanzschwachen Familien im letzten Jahr an Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus geschrieben, das waren mehr als in den Vorjahren. Alle konnten erfüllt werden. Mehr noch: Übrig gebliebene Spenden von Unternehmen fließen nun in den Eisenacher Bildungsfonds.

Annette Backhaus ist bewegt von der großen Spendenbereitschaft der Eisenacher: „Das Jahr 2020 war ein Krisenjahr mit vielen Entbehrungen. Doch es war auch ein Jahr voller Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit.“

„Ich möchte jedem einzelnen Menschen, der zum Gelingen und Erfüllen eines Wunsches beigetragen hat, im Namen vieler Kinder, Eltern, Familienhelfer, Beratungsstellen, Kinderheime, weiterer sozialer Einrichtungen und natürlich auch im Namen der Stadt recht herzlich Danke sagen“, betont Eisenachs Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD). Zum nächsten Weihnachtsfest werde die Stadt wieder eine Wunschzettel-Aktion anstoßen. red