Stadt Ruhla richtet Spendenkonto ein

Am Wehr an der B 88 in Thal tritt der Erbstrom bei Hochwasser häufig über die Ufer.

Ruhla. Viele Privathäuser sind vom Unwetter Anfang Juni stark betroffen.

Das Unwetter vom 4. Juni hat auch in Ruhla und den Ortsteilen Thal und Kittelsthal erhebliche Zerstörungen und Schäden angerichtet. Darauf weist Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) hin. Die Stadt will Opfern helfen.

In Ruhla gab es vom Kirchberg und Erbstrom kommend auf der Käthe-Kollwitz-Straße bis zur Forststraße eine Überflutung der Straße, die zu vielen überfluteten Kellern und auch zu weggeschwemmten Höfen führte. Der Lappengrundbach überschwemmte Teile von Mini-a-thür und der Gärten im Lappengrund. In Thal im Mönchsfeld kam aus Wald und Flur eine Flutwelle und verursachte eine Überschwemmung nebst Ausspülungen und ergoss sich, ebenso große Schäden anrichtend, in den Erbstrom.

Auch am Wehr an der B 88 in Thal trat der Erbstrom über die Ufer und flutete den Brückenhof. Ebenso traf es in Kittelsthal einige Garten- und Wohngrundstücke hart.

Slotosch: „Auch in unserer Stadt ist aber Hilfe für Private notwendig, die vom Unwetter schwer betroffen sind. Daher richtet die Stadtverwaltung ein Spendenkonto ein.“

Empfänger: Stadt Ruhla; IBAN: DE86 8405 5050 0000 0103 08; BIC: HELADEF1WAK; Verwendungszweck: Unwetterhilfe Stadt Ruhla Juni 2021