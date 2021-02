Eisenacher Stadtrat unter Polizeiaufsicht

Eisenach. NPD und AfD halten sich an Maskenpflicht.

Polizisten haben am Dienstag die Stadtratssitzung begleitet. Vor Beginn gab es noch eine angemeldete Demonstration des Eisenacher Aufbruchs vor der Werner-Aßmann-Halle. Die Polizeibeamten kontrollierten später in der Halle, dass die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung auch an den Sitzplätzen auf den Besuchertribünen eingehalten wird. Drei Besucher trugen keine Maske, zwei von ihnen konnten eine Ausnahmegenehmigung vorlegen. Der dritte Gast hatte keine dabei, erklärte aber gegenüber den Beamten, er würde eine besitzen. Vorläufige Anzeigen wurden gefertigt. Die Polizei prüft diese Ausnahmegenehmigungen, sagte der Leiter der Eisenacher Polizei, Ronny Pommer, auf Anfrage.

Auch auf den Besuchertribünen wurde die Einhaltung der Maskenpflicht von der Polizei kontrolliert. Foto: Katja Schmidberger