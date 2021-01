An der Westfassade des Industriedenkmals O1 ist erkennbar, was an der Stelle entstehen soll. Das Großprojekt einer modernen Sporthalle soll über die Städtische Wohnungsgesellschaft umgesetzt werden.

Städtische Gesellschaft will groß in Eisenach investieren

Eisenach. Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) will in diesem Jahr 15 Millionen Euro investieren und dafür Kredite in Höhe von rund zehn Millionen Euro aufnehmen. Das ist als Maximalplanung zu verstehen und abhängig von den Fördermitteln, die für den sozialen Wohnungsbau fließen.

Mit 4,5 Millionen Euro ist die Katharinenstraße 90 bis 98 die größte Investition. Der Rohbau soll in diesem Frühjahr fertiggestellt werden. 38 Wohnungen zu sozial verträglichen Mietpreisen entstehen. Neun davon sind rollstuhlgerecht.

Weit gediehen sind die Planungen für einen 2,5 Millionen Euro teuren Neubau in der Fischerstadt mit Appartements für betreutes Wohnen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Weitere 1,5 Millionen Euro sind für den sozialen Wohnungsbau in der Georgenstraße 12 bis 16 eingeplant. Außerdem soll ein Neubau in Kombination mit betreutem Wohnen und einer Kaufhalle in der Stedtfelder Straße für 2,1 Millionen Euro entstehen.

Darüber hinaus werden für die bundesliga-taugliche Sporthalle, die als Neubau innerhalb des Industriedenkmals O1 auf dem Gelände des einstigen Automobilwerks Eisenach (AWE) errichtet werden soll, im Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft drei Millionen Euro veranschlagt. Die SWG soll weiter federführend für dieses Großprojekt sein, für das zuletzt der Bundestag umfangreiche Fördermittel bewilligt hat. bs