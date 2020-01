Auf der Baustelle für das Fachmarktzentrum nahmen Bauleute am Donnerstag in 30 Meter Höhe den großem Turmdrehkran auseinander. Mithilfe eines Autodrehkrans wurden die mehr als 20 Einzelteile zu Boden gehievt.

Stahlgigant wird in Häppchen zerlegt

Die Bauarbeiten am „Tor zur Stadt“ schreiten voran. Als sichtbares Zeichen für diesen Baufortschritt verschwand am Donnerstag der große Turmdrehkran, der an der Bahnhofstraße in Höhe Müllerstraße stand. Den gelben Koloss mit einer Hakenhöhe von 35 Metern und einem Ausleger von insgesamt 70 Metern hatten die Bauleute im April vergangenen Jahres aufgestellt. „Damit wurden alle Betonfertigteile, ja die ganze Baulogistik in diesem Bereich bewältigt“, erzählt Lothar Deubner von den AX5-Architekten, der für die Investorengruppe Mey die Bauarbeiten am „Tor zur Stadt“ leitet.

Viele Schaulustige gucken interessiert zu Gut fünf Stunden benötigten die Spezialisten, um den Kran in luftiger Höhe in seine mehr als 20 Einzelteile zu zerlegen und mittels eines Schwerlast-Autodrehkrans diese Teile zur Erde zu hieven. Viele Schaulustige verfolgten das Spektakel. Zwei weitere Turmdrehkräne mit Hakenhöhen von 25 Metern und Auslegern von 40 Metern bleiben weiter auf der Baustelle. „Einer wird an die Position des jetzt abgebauten Krans versetzt“, sagt Lothar Deubner. Der lang ausgefahrene Arm eines Autodrehkrans hebt den 40 Meter langen Ausleger zu Boden. Baggertechnik ist im Erdgeschoss der Baustelle erforderlich. Foto: Norman Meißner Mit mobilen Autodrehkränen werden in den nächsten Monaten die Stahlteile für die Parkdecks auf den bereits fast fertiggestellten Rohbau gehievt. Investoren hoffen auf Eröffnung im Dezember 2020 Zum zeitlichen Stand der Bauarbeiten berichtete Christian Kolb, Beauftragter der Investorengruppe Mey, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport in der Beratung zum Bebauungsplan Nr. 6 „Bahnhofsvorstadt“, dass das im Bau befindliche Fachmarktzentrum im Erdgeschoss und den darüber liegenden zwei Parkhaus-Geschossen bis Ende des Jahres fertig sein soll. Man habe ein Interesse, dass die künftigen Geschäfte das Weihnachtsgeschäft mitnehmen könnten. Die derzeitig vergleichsweise milden Temperaturen spielen den Bauleuten dabei in die Hände. Großer Lebensmittelmarkt zieht ein Die Verkaufsfläche beläuft sich mittlerweile auf noch 6500 Quadratmeter, von denen rund die Hälfte ein Lebensmittelmarkt belegt. Bekannt ist bislang, dass Kaufland als Lebensmittelmarkt einziehen wird. Dazu kommt eine Drogeriefiliale von Rossmann und eine Filiale der Kaufhaus-Kette Woolworth. Zwei weitere Geschäfte werden dort zu finden sein, deren Namen aber noch nicht bekannt sind. Kranspezialisten nehmen in schwindelerregender Höhe (30 Meter) den großen Turmdrehkran auseinander. Ein Autodrehkran hebt die Einzelteile herab. Foto: Norman Meißner Hotel und Veranstaltungshalle folgen Steht das Fachmarktzentrum, dann soll es mit dem Bau von Hotel und Veranstaltungshalle ab 2021 weiter gehen. Derzeit würden diese Flächen noch als Lager- und Abstellraum für den Bau des Fachmarktzentrums benötigt. Für den Betrieb von Hotel und Halle stehe man, so Kolb, mit lokalen und regionalen Interessenten in Kontakt. „Die größeren Hotelgruppen sehen zwar Eisenach als sehr interessanten Standort an, aber eine Veranstaltungshalle wollen sie nicht übernehmen.“ Er sei aber überzeugt, dass man Hotel und Halle nur gemeinsam erfolgreich betreiben könne. Mehr als zwanzig Bäume mit extra Bewässerung Auf die Frage von Sandra Peschke aus der Linke-Fraktion, warum nicht mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität entlang des Baues eingeplant sei, antwortete Stadtplaner Andreas Diedrich: Für 23 zur Neuanpflanzung vorgesehene Bäume, die entlang der Bahnhofstraße eine Art Allee-Charakter verschaffen sollen, seien bereits die Plätze und die eigene Bewässerung im Zuge des jetzigen Baues am Fachmarktzentrum angelegt worden. Viele Passanten in der Bahnhofstraße interessierten sich am Donnerstag für den Abbau des großen Turmdreh-Krans, der in den zurückliegenden Monaten viele Betonfertigteile an den rechten Platz hob. Foto: Norman Meißner Im Plan selbst sei er nicht erforderlich und deshalb auch nicht kenntlich gemacht, wie breit der Bürgersteig dort tatsächlich werde. Zum Teil werde er aber bis zu acht Meter breit. Natürlich, so Diedrich, werde es auch Bänke geben, und Vorrichtungen um Fahrräder abzustellen. „Wir wollen aber dort, was die Aufenthaltsqualität angeht, keine Konkurrenz zur eigentlichen Innenstadt, zu Karlsplatz oder Markt, schaffen“.