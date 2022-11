Critical mass – engagierte Menschen aus Eisenach weisen mit der Aktion auf die Belange des Radverkehrs in Eisenach hin.

Stammtisch der Radfahrer in Eisenach

Eisenach. Radfahrer in Eisenach setzen sich für bessere Bedingungen ein. Darüber diskutieren sie an einem eigenen Stammtisch.

Der ADFC Kreisverband Wartburgkreis lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch am Mittwoch, 30. November, um 19 Uhr in den Irish Pub, Goethestraße 25, ein. Ein Rückblick steht an.

Vieles hat mit Planungen zu tun, bei denen sich der ADFC eingebracht hat. Etwa das Radverkehrskonzept Eisenach und das Alltagsroutennetz in Thüringen. Das Radtourenprogramm und Stadtradeln werden ausgewertet. Punkte werden benannt, an denen Handlungsbedarf besteht, wie die gesperrte Mühlgrabenbrücke. Beteiligung an der geplanten Radkarte der Werra-Wartburgregion wird abgestimmt. Eingeladen sind alle, die sich fürs Radfahren interessieren.

Teilnahme am Klimafahrradtest des ADFC bis 30. November möglich unter www.fahrradklimatest.adfc.de