Wegen einer starken Rauchentwicklung in seiner Wohnung musste ein 82-Jähriger am Montagabend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigen Angaben der Polizei hatte der Rentner offenbar Essen auf dem Herd vergessen, wodurch sich starker Rauch in seiner Wohnung in der Alexander-Puschkin-Straße entwickelte.

Der 82-Jährige konnte bereits am Abend ohne Verletzungen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sachschaden sei nicht entstanden.

