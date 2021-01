Starker Rauch über der Weststadt: Feuerwehreinsatz in Eisenach

Starker Rauch hat am Sonntagmorgen die Weststadt von Eisenach überzogen. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 5.30 Uhr in einem Firmengebäude in der Fabrikstraße zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen. Schuld war daran vermutlich ein überhitztes Teil an der Heizungsanlage des Firmengebäudes. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.

Die Gefahrenstelle konnte durch die Feuerwehr beseitigt werden. Personen wurden nicht verletzt, eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand zu keiner Zeit. In welcher Höhe Schaden entstand, konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch nicht sagen.

Aufmerksamer Zeuge stellt Dieb

Ein 31-Jähriger entwendete in der Nacht auf Sonntag von einem Grundstück in der Eisenacher Friedensstraße ein Fahrradteil. Nachdem der Täter nach der Tat über einen Zaun kletterte, wurde er von einem 45-jährigen Zeugen angesprochen. Die gleichzeitig durch den Zeugen informierten Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Anzeige wegen Diebstahls auf.