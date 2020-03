Strafanzeigen jetzt per E-Mail und Telefon

Zum Schutz der Bürger wie auch der eigenen Kollegen haben die Polizeidienststellen, die zur Landespolizeiinspektion Gotha gehören, seit einigen Tagen ihren Besucherverkehr aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Das betrifft neben der Hauptbehörde in der Gothaer Schubertstraße selbst auch die Polizeiinspektionen Gotha, Arnstadt-Ilmenau und überdies die Polizeiinspektion in Eisenach in der Ernst-Thälmann-Straße. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Natürlich könne in dringenden Fällen unverändert persönlich vorgesprochen werden, betont der Sprecher der Landespolizeiinspektion, André Schiller. Aber zunächst solle man am besten telefonisch Kontakt suchen, rät er. „Wir bitten um Verständnis. Ziel ist es, die polizeiliche Intervention jederzeit zu gewährleisten“, begründet der Polizeisprecher die Entscheidung.

Die Bilanz nach den ersten Tagen der Corona-bedingten Neuregelung falle positiv aus, erklärt André Schiller. Anrufer reagierten mit Verständnis und Akzeptanz auf die neuen Regelungen, zudem sie auch die für die Bearbeitung wichtigen Angaben leisten. Das Aufkommen an Anzeigen habe seit der Umstellung auf vorwiegenden Kontakt per Telefon und E-Mail weder abgenommen noch zugenommen, informiert der Polizeisprecher.

Um den Beamten in den Dienststellen im Falle einer Straftat die Arbeit etwas leichter zu machen, werden Anrufer gebeten, sich wenn möglich vor dem Telefonat Gedanken zu machen, was man alles mitteilen sollte. André Schiller zählt hierzu folgende Fragen auf: Wer meldet den Sachverhalt? Was, wo und wann ist etwas passiert? Womit wurde die Straftat verübt? Warum kam es zu der Straftat? Gab es eventuell Zeugen? Welche Schäden sind entstanden? Da gehe es zum Beispiel im Letzteren um die Klärung von aufgetretenen Sachschäden, aber auch darum, ob jemand verletzt ist und wie schwer seine Verletzungen zum Zeitpunkt des Anrufes sind. Die Angaben sollten möglichst umfassend sein, betont die Polizei.

Wer sich meldet, sollte seine Kontaktdaten ebenso bereithalten, wie er wissen sollte, in welcher Straße und wenn nötig Hausnummer etwas passiert ist.

In Notfällen, also Vorfälle, die eine besondere Eile notwendig machen, sei natürlich weiterhin der Notruf 110 zu wählen, erklärt André Schiller.

Die Landespolizeiinspektion Gotha ist in diesen Tagen per E-Mail unter poststelle@lpigotha@polizei.thueringen.de erreichbar. Größere Datenmengen in solche E-Mail-Nachrichten zu packen, schildert Schiller, sei aber ungünstig. Bei einer schriftlichen Meldung per E-Mail reiche eine Erstinformation mit den Kontaktdaten und dem Schlagwort „Anzeige“ zunächst aus. Bei Anzeigen per E-Mail sei es zudem wichtig, die oben genannten Fragen in dem Schriftverkehr gleich zu beantworten.

Sorgen um eine Fremdnutzung seiner Angaben brauche aber niemand zu haben. „Die Übertragung der E-Mail erfolgt auf datenschutzrechtlich und datensicherheitstechnisch sichere Server der Landesverwaltung, versichert der Sprecher der Landespolizeiinspektion.

Die Eisenacher Polizeiinspektion mit Sitz in der Ernst-Thälmann-Straße ist telefonisch derzeit unter 03691/ 261124, die Landespolizeiinspektion in der Schubertstraße in Gotha unter 03621/781424 zu erreichen.