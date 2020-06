Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit endet mit drei Verletzten - Frau angefahren und verletzt

Eine 79-Jährige wurde am späten Samstagnachmittag in der Kleingartenanlage Eisenacher Ziegelfeld durch einen 80-jährigen VW-Fahrer angefahren. Nach bisherigen Erkenntnisstand setzte der Mann mit dem Fahrzeug zurück und übersah die dahinter stehende Frau. Sie wurde verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Streit endet mit drei Verletzten

Montagabend kam es gegen 21.15 Uhr in der Eisenacher Bahnhofstraße/Müllerstraße zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit vor einem Lokal. Das Wortgefecht endete in einer Körperverletzung, wobei drei Personen im Alter von 40 bis 48 Jahren leicht verletzt wurden. Die Körperverletzung begingen demnach nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Männern im Alter von 19 und 26 Jahren. Alle Beteiligten waren betrunken. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen und Hergängen aufgenommen.

