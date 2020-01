Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit in Eisenach artet aus: 37-Jähriger schlägt zu

An einer Bushaltestelle am Markt in Eisenach sind zwei Männer in einen handfesten Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nachdem der 46-Jährige den 37-Jährigen beleidigte, schlug der Jüngere mehrmals mit der Faust zu.

Der 46-jährige Mann hat leichte Verletzungen im Gesicht erlitten. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet.

