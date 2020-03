Eisenach. Eisenacher Versorgungsbetriebe investieren 400.000 Euro in neue Mittelspannungsleitung. Stromausfall vor einigen Wochen war Alarmsignal.

Stromtrasse zur Wartburg wird erneuert

„Sie ist noch aus DDR-Zeiten und sehr störungsanfällig“, spricht Tamara Remahne von den Eisenacher Versorgungsbetrieben (EVB) über eine alte Mittelspannungs-Stromleitung, die die Verteilerstation am Reuterweg mit der Station an der Wartburg verbindet. Eine Störung der Stromversorgung zahlreicher Haushalte in der Südstadt vor einigen Wochen veranlasste die EVB zum schnellen Handeln. „Die Maßnahme ist wirklich zwingend erforderlich – es betrifft die Versorgungsstabilität und Netzsicherheit der Südstadt und auch von Bereichen der Oststadt“, erklärt die Unternehmenssprecherin der EVB.

Dazu musste der kommunale Stromversorger bereits länger geplante Vorhaben verschieben. Thomas Grewe (links) und Sven Ortlepp verlegen ein Leerrohr für die neue Mittelspannungsleitung. Foto: Norman Meißner Am vergangenen Montag starteten in der Eisenacher Südstadt die Arbeiten im Auftrag des Unternehmens EVB Netze für die Verlegung einer komplett neuen 160-KV-Mittelspannungstrasse, die im Erdreich verschwindet. Für die rund eineinhalb Kilometer lange Kabeltrasse schachten Arbeiter mit Hilfe von Baggertechnik in mehreren Bauabschnitten von Domstraße und Klosterweg über die Barfüßerstraße und den Hainstein durch den Wald bis zur Eselstation. Endpunkt befindet sich unter Straße am Burghotel Die Wartburg-Station befindet sich unter der Straße unmittelbar vor dem Torbogen zum Hof des Romantikhotels auf der Wartburg. „Auf dem letzten Stück hinauf zur Burg ist die Leitung in Ordnung“, sagt Firmensprecherin Remahne. Der Energieversorger investiert rund 400.000 Euro, die kurzfristig freigemacht werden mussten. Das störungsanfällige Kabel mit mehreren Schadstellen tauschen die Arbeiter gegen ein neues Dreileitersystem-Kabel im Querschnitt von 240 Quadratmillimetern mit Isolierung aus vernetztem Polyäthylen. „Logistisch ist das schon eine Meisterleistung, hier zu schachten. Mehrfach haben wir die Leitungen mit Karten abgleichen und auch vor Ort orten müssen“, gibt Bauleiter Mario Büchner das Lob an die Arbeiter von Schneider Bau weiter. Internet-Glasfaserkabel bis zur Wartburg In geraden Straßenabschnitten und unter Zufahrten verlegen die Bauleute für das Kabel Leerrohre, in Kurven entscheiden sie sich für die offene Bauweise. „Das Kabel lässt sich auch mit schwerer Technik maximal 150 Meter im Rohr ziehen“, erklärt der Bauleiter. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied man sich dafür, erst den Abschnitt am Hotel Haus Hainstein bis zum weißen Tor in Angriff zu nehmen. In den letzten Bauabschnitten geht es über den Geheimrat-Helferich-Weg durch den Wald zur Eselstation. Neben dem Rohr für das Mittelspannungskabel werden zwei weitere gleich mit in der Erde verlegt. Eines ist als Reserve gedacht, das andere wird im Auftrag der Sportbadgesellschaft mitverlegt. „Wir werden die Wartburg ans Glasfaser anschließen“, sagt der Leiter der Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung Eisenach, Jens Hartlep. Unter Federführung der Sportbadgesellschaft werde der Glasfaserausbau mit Fördermitteln von Bund und Land in der Stadt vorangetrieben. Um die Bauarbeiten so sicher wie möglich durchzuführen, bittet die EVB um Rücksichtnahme aller Anwohner. Die Baumaßnahmen müssten trotz der eingeschränkten Ausgangsregeln wegen der Corona-Pandemie durchgeführt werden. Es werde gebeten, ausreichend Abstand zu den Arbeitern zu wahren und Diskussionen zur Dringlichkeit zu unterlassen. Die EVB Netze GmbH sei offiziell autorisiert, diese Maßnahme ab sofort durchzuführen. Wie lange der Austausch der Kabeltrasse genau dauern wird, sei schwer abzuschätzen. „Wir hoffen, dass die Witterung beständig bleibt und es nicht mehr zu Dauerfrost und starken Regenfällen kommt“, sagt Tamara Remahne.