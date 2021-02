Die Stützmauer an der Landstraße von Mihla nach Lauterbach soll jetzt grundhaft saniert werden.

Stützmauer an der Lauterbacher Straße wird saniert

Die Stützmauer an der Lauterbacher Straße zwischen Mihla und Lauterbach, die teilweise bereits eingebrochen war, wird im Zuge der Erneuerung der Straße saniert. Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) teilte zur jüngsten Sitzung des Stadtrats mit: „Entgegen aller vorherigen Diskussionen finanziert das Land im Rahmen des Straßenbaus auch die Stützmauer“. Das ist das Ergebnis einer Beratung mit Vertretern des Landesamts für Bau und Verkehr. Die Bauarbeiten in der Lauterbacher Straße beginnen im August. Sie erstrecken sich über zwei Abschnitte in diesem und im nächsten Jahr.