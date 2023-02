Suleika rockt den Saal in Mihla

Mihla. Orientalische Nummer des HCC ließ beim Mihlaer Karneval die Narren toben.

Wie überall merkte man auch den Mihlaer Narren an, dass sie mehr als zwei Jahre auf ihren geliebten Jahreshöhepunkt verzichten mussten. So war der Saal in der „Goldenen Aue“ bis zu den Emporen gut gefüllt und die Stimmung wie in alten Zeiten. Dafür sorgten vor allem die befreundeten Vereine aus Marbach (MKC) und Hörselgau (HCC), die mit Elferrat und Abordnung gleich lautstark in die Begleitmusik der Sunnyboys einstimmten.

“Hütte“ in der Bütt hatte die Lacher stets auf seiner Seite. Foto: Rüdiger Schwanz

Mit Martin Böhme präsentierte sich ein neuer Vereinsvorsitzender und mit ihm auch ein verjüngter Elferrat des MCC. Zusammen mit Sitzungspräsident Mario Metzing führte der Vereinschef in der Folge gekonnt durch ein abwechslungsreiches Programm, das keine Wünsche offen ließ. Mit dem feurigen Tanz der neu eingekleideten Gardemädchen gab es einen schwungvollen Auftakt der 48. Saison des MCC und nach der Begrüßung der Ehrengäste machte Tanzmariechen Inga Graupner ebenso schwungvoll weiter. Auch das Kinderballett zeigte in der Tanzshow, welche Qualität die Tanztrainerin Maria Grimm da auf die Bühne zaubern kann.

„Rotkäppchen und der Wolf“ - ein toll erzähltes, gesungenes und gespieltes Märchen in der „Goldenen Aue“. Foto: Rüdiger Schwanz

Raus aus der Elferratskluft und rein in die Bütt, so präsentierten sich Mario Metzing und Robin Henn. Sie forderten zum Prosit auf und stießen mit den Gästen auf die funktionierende Heizung im Saal an. Von Putin über Klimawandel bis Olaf ohne Plan spielte hier die große Weltpolitik mit manchem Tusch und Lachern eine Rolle. Auch Kritisches und Erfreuliches aus Mihla nahmen die beiden unter die Lupe.

Beim Fasching in Mihla kommt Stimmung auf: Christian & Bit (v.r.) begeisterten mit ihrer tiefsinnigen musikalischen Bütt. Foto: Rüdiger Schwanz

Zur Pause spielte die Hausband (Sunnyboys) und die Narren im Saal nahmen das Angebot zu guter Musik und Ohrwürmern gerne an. Michaela Henn nahm die Narren dann mit auf die erste Gesangsreise, bevor das Jugendballett „Waterloo“ bis „Mama Mia“ von ABBA auf die Bühne legte. Als verrückter Urlauber erzählte Ralf Hüttner in der Bütt vom Traumschiffurlaub mit der Schwiegermutter und ließ die Gäste im Saal nicht wieder aus dem Lachen heraus kommen.

Die Märchenparodie „Rotkäppchen und der Wolf“ kommt beim Publikum bestens an. Foto: Rüdiger Schwanz

Bei der folgenden Play Back Show der Märchenwald GmbH bekam das Publikum nicht nur das “Rotkäppchen“ erzählt, die gespielten Szenen mit gängigen Hits untermalt, brachten den Saal zum Toben. Nicht nur die Fußball-WM und den neuesten Corona-Test hatten die aus Treffurt gekommenen Christian und Bit vom TCV in ihrer musikalischen Bütt im Programm. Viel Tiefsinniges vom Klima bis Politik brachte die Narren zum Nachdenken und rhythmischen Mitklatschen, wie beim „Fachkräftemangel“ der bis zur hiesigen Politik und Koalition ohne Qualifikation führte. In Block 3 ging es schwungvoll mit dem Damenballett weiter. In Lederhosen und Dirndl gekleidet gab es da zu Böhmischen , Bayrischen und Tiroler Hits Frauenpower pur auf die Bühne gezaubert. Die jungen Tourettes vom MKC nahmen die Gäste mit Schlagern wieder mit auf musikalische Reisen mit einer Hommage auf Mihla und die Freundschaft. Auf die bis hierhin toll gespielten und getanzten Höhepunkte setzte nun das Männerballett vom HCC noch einen drauf. Es wurde orientalisch und in der arabische Nacht mit der schönen Layla waren die Narren im Saal außer Rand und Band. Das war dann auch von Michaelas Gesang und dem Auftritt des Mihlaer Männerballetts kaum noch zu toppen, die dennoch das entzückte Narrenvolk harmonisch und stimmungsvoll in die diesig neblige Nacht entließen.