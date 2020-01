„Talent in der Stille“

„Ich habe in all der Zeit so viel Verschiedenes gemacht – man hat so viele Aufgaben an mich herangetragen, in die ich aber immer gut hineingefunden habe“, blickt Birgit Masur auf ihr langes Arbeitsleben in der Theaterwelt zurück. So fällt es der 65-Jährigen sicher leicht, sich auch nach ihrem letzten Arbeitstag Ende Februar im Künstlerischen Betriebsbüro des Landestheaters Eisenach in einen neuen Lebensabschnitt mit jeder Menge freier Zeit hineinzufinden. „Ruhestand? Ich habe keine Vorstellung, wie es sein wird“, gesteht sie ein, die sich jedoch freut, nun viel mehr Zeit für Unternehmungen mit ihrer Tochter zu besitzen. Eine Vielzahl an Projekten schweben ihr bereits für die Zeit nach der Arbeit durch den Kopf, aber sie lässt sich überraschen, welche davon gelingen.

Gern erinnert sie sich an die Kleinkunstabende mit Helmut Kleinen und Ludwig Siebert, in denen einmal monatlich Evergreens, Operetten und guter Wein scharenweise Gäste anlocken. Eisenacher erlebten sie auf der großen Bühne eher selten. „Früher war ich in vielen Märchenvorstellungen dabei, oft aber auch als Zweitbesetzung, da wir zu DDR-Zeiten mit unseren Märchen in vielen Kulturhäusern der Region unterwegs waren“, erzählt sie. Schöne Erinnerungen hegt sie auch an ihre Rolle als Viola im Shakespeare-Klassiker „Was ihr wollt“ für das Theater in Potsdam.

Ihre Mutter wünschte sich damals, dass die Tochter Biochemie – seinerzeit eine ganz neue Studienrichtung – studiert und in die Forschung geht. „Ich hatte einfach keine Lust, die marxistischen Grundgesetze auf die Biochemie anzuwenden“, lacht die baldige Pensionärin verschmitzt über ihren damaligen Ungehorsam. Letztlich wird es ein Studium der Theaterwissenschaften an der Uni Leipzig. Zuvor besucht die gebürtige Erfurterin die Schauspielschule in Rostock. Von 1974 bis 1977 hat sie ein Intermezzo als Dramaturgie- und Regieassistentin an den Theatern Anklam und Eisenach.

Viel Herzblut investiert Birgit Masur in den Jahren 1979 bis 1985 in ihre Arbeit als Künstlerische Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters Gotha. Hier baut sie beispielsweise die Besucherorganisation „Junge Bühne“ auf und stellt in Zusammenarbeit mit der ASSITEJ Berlin und dem Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig soziologische Untersuchungen zur Erwartungshaltung von Kindern und Jugendlichen der 4. bis 8. Klassen an.

Nach ihrem Mutterurlaub kehrt Brigit Masur 1987 als persönliche Referentin des Intendanten und als Musikdramaturgin zurück ans Landestheater. Sie arbeitet unter den Intendanten Günther Müller sowie Gunter Müller, Jürgen Fabritius, Pierre Leon, Hermann Schneider, Johannes Steurich, Michael W. Schlicht und Ansgar Haag. „Einer wollte mich partout nicht – er hatte eine ganz nette Art, einen zu übersehen“, will sie denjenigen heute aber nicht bloßstellen.

Birgit Masur an ihrem Arbeitsplatz im Künstlerischen Betriebsbüro des Theaters Eisenach. Von 1992 an arbeitete Birgit Masur freiberuflich als Redakteurin für die lokale Presse und als Krankenvertretung im Künstlerischen Betriebsbüro des Theaters Eisenach. Foto: Norman Meißner

Ihr Können ist jedoch weniger auf der Bühne, sondern vielmehr hinter den Kulissen gefragt. Seit 1994 kämpft sie eigenverantwortlich im Künstlerischen Betriebsbüro an unterschiedlichsten Themen, damit die Spielpläne nicht ins Stottern geraten. Der einstige, inzwischen entschlafene Theaterkritiker unserer Zeitung, Dr. Wolfram Klante, bezeichnete Birgit Masur vor vielen Jahren als „Talent in der Stille“. Sie steht weniger im Rampenlicht, als ihre Schauspielkollegen oder Balletttänzer. Als die Landeskapelle beispielsweise die personelle Halbierung ertragen muss, organisiert sie lange Monate im Voraus viele Gastmusiker, damit auch Aufführung größerer Orchesterwerke gelingen. „Es war manchmal ein ganz schlimmes Jonglieren – mitunter waren 18 bis 20 Aushilfsmusiker für eine Sinfoniekonzert-Aufführung nötig“, erinnert sich das Organisationstalent. Ihre dramaturgische Handschrift tragen beispielsweise die Programmhefte für Coppelia, Die Geschichte vom Soldaten, Don Juan oder Ariadne auf Naxos.

Die letzten Jahre habe ihr das Arbeiten besonders viel Spaß bereitet. „Mit dem Dirigenten Andreas Fellner war es wirklich ein ganz schönes Arbeiten“, schwärmt die baldige Ruheständlerin. Beinahe telepathisch wussten beide voneinander, was der andere wünscht. Auch bei Kapellmeister Carlos Domínguez-Nieto bleibt Birgit Masur in angenehmer Erinnerung, denn regelmäßig treffen bei ihr Geburtstags- und Weihnachtsglückwünsche von ihm ein.

Ihr Ruhestand hinterlässt zwar eine schmerzliche Lücke im Alltagsgeschäft des Landestheaters, aber die möchte ihre Nachfolgerin nicht all zu groß werden lassen. In ihre Fußstapfen im Künstlerischen Betriebsbüro wird Sybille Spengler treten. Die Eisenacher kennen sie von der Theaterkasse und zuvor von ihrer Tätigkeit für die Touristen-Information. „Sie ist sehr interessiert, hat ein ruhiges Wesen und wird von Christine Hofer, Andris Plucis und mir bestens eingearbeitet“, verspricht Birgit Masur, die dieser Tage zu ihrem allerletzten Sinfoniekonzert eine würdige Verabschiedung vor dem überaus lange applaudierendem Publikum erfährt.