Tempo 30 an den Adventswochenenden im Mariental

Eisenach. Für Gäste des historischen Weihnachtsmarktes auf der Wartburg wurde ein zusätzlicher Busservice eingerichtet.

Um die Gefährdung von Besucherinnen und Besuchern des historischen Weihnachtsmarktes auf der Eisenacher Wartburg zu minimieren, wird an den Adventswochenenden im Mariental die Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h reduziert. Diese Regelung hat sich in der Vergangenheit bewährt. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes werden an diesen Wochenenden im Mariental die Geschwindigkeit und das Einhalten der Parkverbote an den Straßenrändern der B 19 verstärkt kontrollieren und ahnden, kündigte am Donnerstag eine Sprecherin der Stadt an.

Gäste des historischen Weihnachtsmarktes können – wie schon 2019 – an den Öffnungstagen den Busshuttle von der Spicke zur Wartburg nutzen. Die Stadt stellt für das Abstellen der Fahrzeuge den Festplatz Spicke in der Adam-Opel-Straße kostenfrei zur Verfügung. Hier bezahlen Wartburg-Weihnachtsmarkt-Gäste keine Parkgebühren, wie an anderen Stellen.

Busshuttle ist ab der Spicke möglich

Von der Spicke aus können Besucherinnen und Besucher mit dem Shuttle-Bus zur Wartburg fahren. Der Bus fährt auch über den Markt, sodass der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt mit angebunden ist. „Uns geht es vor allem um die Sicherheit der Gäste. Aber wir wollen ebenso die Anwohner des Marientals spürbar von Verkehr und Lärm entlasten und wilden Müll an den Straßenrändern vermeiden“, begründet Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Diese Vorgehensweise wurde gemeinsam von Stadtverwaltung, Wartburg-Stiftung und dem Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) organisiert.

Das Nahverkehrsunternehmen VUW richtet für die vier Wochenenden eine Buslinie zusätzlich ein, ohne dass für die Gäste Mehrkosten entstehen. Die Shuttle-Busse werden jeweils Samstag und Sonntag im 30-Minuten-Takt angeboten. Wie vor Corona gewohnt, gibt es auch ein Kombiticket, das für das Shuttle und den Eintritt auf den historischen Weihnachtsmarkt genutzt werden kann. Es kostet für Erwachsene 10 Euro, für Schüler ab 15 Jahren, Auszubildende sowie Studierende 8 Euro und für Kinder (6 bis 14 Jahre) 2,50 Euro.

Verkauft wird das Kombiticket direkt im Shuttlebus, im Vorverkauf an den Service-Centern am Busbahnhof oder an den Infopoints des P+R Parkplatzes im Mariental und an der Spicke.

Alle Informationen zum Shuttle-Service unter: www.vg-wartburgregion.de