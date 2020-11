Thälmannbüste soll weiter in Leipzig bleiben

Eisenach. Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig will die Thälmannbüste, die Mitte der 1990er-Jahre in Eisenach abgebaut wurde, behalten. Wie Kulturdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus informierte, habe das Museum, das zur Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehört, um eine Verlängerung der Leihgabe bei der Stadt angefragt. Damit würde die Büste, über deren Wiederaufstellung in Eisenach in den 90ern lange und heftig politisch gestritten wurde, weitere zehn Jahre in Leipzig verbleiben. Das 15 Zentner schwere Denkmal war 1999 abgebaut worden. Die Stadt, so der Kulturdezernent in der Sitzung am Dienstagabend, habe dem Wunsch des Museums zugestimmt.