Laura Sophie Heise in „On the Edge“.

Theatertag zeigt „On the Edge“

Das Landestheater Eisenach lädt am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr zum Theatertag, an dem noch eine Vorstellung der Performance „On the Edge“ zu sehen sein wird, bevor es für das Ensemble am 27. Februar zu einem Gastspiel ans Schlosstheater nach Fulda geht.

Tänzer des Ballettensembles und Schauspieler des Deutschen Nationaltheaters Weimar vereinen sich mit Tanz, Musik und Sprache in der Regie von Hasko Weber und der Choreografie von Andris Plucis. In der gemeinsamen Arbeit geht es um Grenzbereiche und Grenzüberschreitungen, die momentan in verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen Diskussionsgegenstand sind. Dabei mischen sich spielerische Episoden, Szenen und Choreografien miteinander und einzelne Begegnungen im Sinne eines szenischen Spektrums sind miteinander verknüpft.

Am Theatertag kostet ein Ticket sechs Euro unabhängig von der Platzkategorie.