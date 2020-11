ThSV Eisenach unterliegt Hüttenberg 20:24

Bittere Heimpleite für den ThSV Eisenach: Die Zweitliga-Handballer von der Wartburg unterlagen am Sonnabendabend dem TV Hüttenberg in heimischer Halle mit 20:24 (11:10). „Die Enttäuschung ist groß“, sagte ThSV-Trainer Markus Krauthoff-Murfuni. Überragender Spieler war Gästetorhüter Dominik Plaue, der mit mehr als einem Dutzend parierter Bälle den Thüringern den Zahn zog. Bester Eisenacher Werfer vor 640 Fans war Adrian Wöhler (4/3).

Der ThSV, der mit einigen Erwartungen in das vorerst letzte Heimspiel vor Zuschauern gegangen war, kam gut in die Partie und riss das Spiel ab der zehnten Minute an sich. Basierend auf einem zupackenden Abwehrriegel verwandelten die Blau-Weißen ein 2:3 (11.) in einen komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung (8:3/21.). Doch die nicht aufsteckenden Gäste kamen wieder heran – auch weil dem ThSV nach der Roten Karte gegen Andrej Obranovic (20.) ein wichtiger Baustein des Deckungsverbundes verlorenging.

Zur Halbzeit nahmen die Gastgeber noch ein 11:10 mit in die Kabine. Doch nach dem Wechsel glich Hüttenberg schnell aus und drehte das Spiel mit dem bärenstarken Plaue im Rücken Wurf um Wurf. Den Eisenacher Angreifern wollte dagegen fast gar nichts mehr glücken. Entweder hatte Hüttenbergs Keeper seine Hände im Spiel oder aber Pfosten oder Querlatte standen im Weg. Am Ende feierten die Hessen ihren ersten Saisonsieg – müheloser als gedacht. „Keine Ahnung, woran es lag, wir müssen das gründlich analysieren“, sagte ein enttäuschter Alexander Saul. Dem Kapitän war nur ein Treffer geglückt. „Zu wenig für einen Rückraumspieler“, befand der 25-Jährige selbstkritisch.

