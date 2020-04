Den Auftakt soll eine Aufzeichnung der Weimarer Bachkantaten-Akademie aus der Georgenkirche in Eisenach machen.

Thüringen startet ins neue Musikjahr mit Facebook-Videoreihe

Den Auftakt soll eine Aufzeichnung der Weimarer Bachkantaten-Akademie aus der Georgenkirche in Eisenach während den Thüringer Bachwochen 2017 machen, wie die TTG am Freitag mitteilte. Das Video werde über Facebook auf dem Kanal „Thüringen entdecken“ am Samstag (15 Uhr) übertragen.

Am Samstag hätten eigentlich die diesjährigen Bachwochen beginnen sollen. Wegen der Corona-Epidemie musste das Festival abgesagt werden.

„Ab sofort laden wir immer am Mittwochabend alle Thüringen-Fans von nah und fern ein, wunderbare Konzerte aus Thüringen virtuell zu erleben“, sagte TTG-Geschäftsführerin Bärbel Grönegres.

Aufführungen aus weiteren Thüringer Musik-Orten sollen nun immer mittwochs, um 19 Uhr auf Facebook zu sehen sein.