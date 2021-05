Töpferei von Franka Bronisch vom Mölmeshof leidet in der Corona-Krise

Mölmeshof. Töpfern ist ihre Berufung, deswegen hofft Franka Bronisch darauf, dass ab Juli vielleicht wieder die Märkte aufleben können

Eigentlich wäre Franka Bronisch am Wochenende in Ilmenau gewesen. Dort hätte die Töpferin die Produkte aus der heimischen Werkstatt am Mölmeshof auf einem Töpfermarkt angeboten. Eigentlich aber eben nur, denn auch in diesem Jahr fand corona-bedingt kein einziger solcher Markt statt. Bis Ende Juni – das weiß die 53-Jährige bereits – wird es keine mehr geben. Das trifft Franka Bronisch hart, zumal sie eine sehr fleißige Marktbestückerin ist. „Das werden in jeder Saison so 26 Märkte sein, zu denen ich unseren Stand am Wochenende aufbaue.“

Kleine Auswahl der Waren von Franka Bronisch Foto: Peter Rossbach

Da heißt es dann normalerweise spätestens in der Nacht zum Samstag an den jeweiligen Ort reisen, Stand aufbauen und an zwei Tagen Markttreiben möglichst gut verkaufen. Am Sonntagabend geht es dann zurück, drei bis vier Stunden Schlaf müssen reichen. „Dann muss ich meine Bestände wieder auffüllen, um für den Markt am darauffolgenden Wochenende gerüstet zu sein.“

Franka Bronisch hat nach der Schulzeit Töpferin gelernt. Das war ihr auch irgendwie in die Wiege gelegt, sie stammt aus einer Töpferfamilie. Nach der Ausbildung war sie zunächst bei einem VEB in Naumburg angestellt. Danach ging es weiter zum Studium an die Kunsthochschule in Dresden. Seit sieben Jahren ist sie in ihrer Töpferei am Mölmeshof zu finden.

Krüge, Teller, Tassen, Terrinen, Kannen, Kellen, Pflanztöpfe gehören zum Repertoire. Besonderheiten sind die großen Türglocken und die speziell gestalteten Vogelhäuschen. Die Mischung aus Handwerk und Kunst hat es Franka Bronisch schon immer angetan. „Es ist ein aufwendiges Handwerk, das Genauigkeit, Aufmerksamkeit, Ruhe und Geduld erfordert. Aber gleichzeitig bekomme ich den Raum mich künstlerisch auszuleben.“

Große Türglocken und spezielle Vogelhäuschen gehören zu den Besonderheiten von Franka Bronisch. Foto: Peter Rossbach

Alles beginnt mit einem Klumpen Ton und der Drehscheibe. Mit großer Geschicklichkeit lässt Bronisch aus dem Klumpen etwas wachsen, formt es zu eben jenem Gegenstand, den sie jetzt braucht. „An der Drehscheibe geht es schnell, danach wird es zeitintensiv.“ Die Kunstwerke müssen trocknen, im Normalfall rund zwei Wochen. Und dann wird es heiß: Zunächst steht dann der Schrühbrand an. Bei 900 Grad kommen die Teile in den Ofen, etwa für acht Stunden.

Danach geht es für Tasse, Teller und Co. in eine flüssige Glasur. Entweder werden sie in die Flüssigkeit gestellt, oder: „Manchmal übergieße ich die Dinge aber auch damit, kommt immer darauf an, welchen Effekt ich erzielen will.“ Ihre Lieblings-Glasur ist eine aus Holzasche, gemischt mit Ton und Feldspat – selbst hergestellt nach alter Technik. Franka Bronisch hat aber auch noch andere zur Verfügung, je nachdem, was an Effekten und Farben gewünscht ist.

Der Ofen muss dann erneut angeheizt werden und zwar auf über 1280 Grad für den Glattbrand. Nach rund 10 Stunden ist es eigentlich vollbracht. Aber die Töpferin muss sich weiter gedulden, denn es muss langsam runtergekühlt werden. „Es fällt mir immer schwer, diese Geduld aufzubringen. Wenn es bis auf 300 Grad runtergekühlt ist, kann mal den Ofen kurz aufmachen und linsen. Raus dürfen die Sachen aber frühestens bei 100 Grad“, so Bronisch. Nun heißt es noch Unebenheiten und Spitzen abschleifen, bis die Waren fertig zum verkauf sind.

Ein Krug entsteht in der Töpferei von Franka Bronisch,. Foto: Peter Rossbach

Normalerweise dauert es also bis zu drei Wochen von der Drehscheibe bis zur fertigen Ware, aber „Töpferei ist auch ein wenig Zauberei“, weiß die Handwerkerin, so dass der Prozess sich auch beschleunigen lässt. Da aber meist zwischen den Märkten gerade einmal fünf Tage Zeit sind, „ist das schon Hochleistungssport“.

Im Moment ist die Situation „sehr traurig“, findet Bronisch, weil sie von ihrem Geschäft lebt, aber auch weil sie gern mit Menschen zu tun hat, die Begegnung auf den Märkten liebt. Sie hat Hilfen vom Staat beantragt. „Ich bin auch dankbar, dass es diese Hilfen gibt“, sagt die Töpferin. Das helfe, Existenzen zu sichern. Die Erfahrung zeige aber, dass diese Hilfen nicht ausreichend seien, zumindest nicht überall. „Das Werkstatt-Sterben ist bundesweit in vollem Gange. Wenn die Märkte wieder öffnen, wird sich zeigen, wer noch da ist. Töpfereien haben eben keine Lobby, nicht einmal in der eigenen Handwerkskammer.“

Natürlich hat Franka Bronisch nun auch eine Webseite (www.toepferei-franka-bronisch.de), auf der sie ihre Waren anbietet, „aber das ist nur berühmte Tropfen auf dem heißen Stein“. Sie hat einen Tassenständer vor die Werkstatt gestellt mit einer Kasse des Vertrauens, hat auch mal einen kleinen Stand vor der Töpferei aufgebaut. Sie hofft, dass es dann ab Juli wieder mit dem Markttreiben losgeht, sie wird weitermachen. Aufgeben ist für Frank Bronisch keine Option: „Töpfern ist meine Berufung.“