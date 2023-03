Toilette am Bahnhof Bad Salzungen wird erneut demoliert

Bad Salzungen. In der Kreisstadt ist man ratlos: Wer hat diesmal die WC-Anlage am Bahnhof verwüstet? Und die Beseitigung der Schäden ist nicht so einfach, wie man annehmen würde.

Die öffentliche Toilette im Pavillon am Bahnhof in Bad Salzungen ist in den zurückliegenden Tagen zum wiederholten Mal das Opfer von Zerstörungswut geworden. Wie bereits mehrfach wurden Türen und Fenster demoliert und Münzprüfer am Türschloss stark beschädigt, meldete die Stadtverwaltung. Während der Reparatur sei die Toilette geschlossen.

Um die Zutrittstechnik instand zu setzen, müssten Ersatzteile beschafft werden. Deshalb werde die Toilette voraussichtlich erst Mitte April wieder nutzbar sein. Die Kreisstadt investiere jedes Jahr einen hohen Geldbetrag, um die öffentlichen sanitären Anlagen in der Innenstadt instand zu halten. Daher sei es umso ärgerlicher, dass die öffentlichen Toiletten mutwillig zerstört würden.