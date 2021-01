Tolle Aktion hiesiger Bibliotheken

Ich habe in den letzten Monaten immer wieder mal ein Buch aus dem Regal genommen, das ich früher schon gelesen habe. Man hat ja jetzt Zeit dazu. Das werde ich auch mal emotional, wenn ich mich an Passagen in den Büchern erinnere und auf dem Buchinnendeckel der eigene Name steht. Dazu gehören meine Nesthäkchen-Bände, darunter ganz alte, die bereits meine Urgroßmutter besaß. Und ein dickerer Band aus den 80er-Jahren, den mir die Tante aus dem Westen im Paket in einer verschweißten Gebäckdose in den Osten schmuggelte.

Ob nun das alte Kinderbuch aus dem Regal, ein Klassiker der Weltliteratur oder ein Bestseller von heute – in Corona-Zeiten ist das Lesen wieder präsenter. Was gibt es Schöneres, als nach einem Spaziergang im Winterwald bei der Rückkehr und warmen Tee zum Buch greifen?

Nun hat nicht jeder so viele Bücher zu Hause, nicht jeder kann sich ständig einen aktuellen Buch-Bestseller leisten. Doch wir haben zum Glück unsere Bibliotheken. Im Gegensatz zu einigen anderen Bibliotheken in Thüringen haben diese bei uns in der Wartburgregion auch in Pandemiezeiten nicht komplett geschlossen. Sie bieten alle einen kontaktlosen Ausleihservice an – ob in Ruhla, Seebach, Gerstungen, Marksuhl und Eisenach.

Die Regale sind voll, viele Bibliotheken haben gerade noch im letzten Quartal des Jahres ihren Bestand mit neuen Medien aufgefrischt. Aktuelle Hörspiele, Filme und eben Bücher kann man auf diese Weise kostenlos ausleihen. In Eisenach ist der Sachbuch-Bereich selten prall gefüllt wie nie, ebenso die Bestseller-Regale. Probieren Sie einfach mal den Ausleihservice aus. Selbst wer mit dem Katalog im Internet nicht klar kommt, kann einfach anrufen und sich von den Expertinnen ein tolles Lese- oder Medienpaket zusammenstellen lassen.